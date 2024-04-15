Карпенко Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения06.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1883 ст.
Отец: Карпенко Иван Никитич
Крещение
06.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.
Дочь: Карпенко Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Карпенко Мария Никифоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMR?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно