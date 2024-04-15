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Карпенко Яков Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1883 ст.

Отец: Карпенко Иван Никитич

Мать: Карпенко Ксения Филипповна

Кровное, Сумська область
Крещение
06.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.

Дочь: Карпенко Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Карпенко Мария Никифоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMR?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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