Карпенко Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.
Дочь: Карпенко Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Карпенко Яков Иванович
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMR?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.08.1909 ст.
Сергей Трофимович Белокур
Восприемник
31.07.1911 ст.
Евдокия Трофимовна Белокур
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно