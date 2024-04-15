Карпенко Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.

Дочь: Карпенко Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Карпенко Яков Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMR?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.08.1909 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Трофимович Белокур
Восприемник
31.07.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Трофимовна Белокур
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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