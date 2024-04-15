Денисенко Василий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.12.1885 ст.
Иван Михайлович Павловский
Восприемник
03.12.1885 ст.
Савва Михайлович Павловский
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-X?i=601&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно