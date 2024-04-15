Денисенко (Котенко) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Котенко) Параскева Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.10.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1866 ст.

Отец: Котенко Иван Иванович

Мать: Котенко Параскева Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L767-X?i=25&cc=3511744
Крещение
10.10.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
07.02.1888 ст.

Муж: Денисенко Василий Леонтьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-X?i=601&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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