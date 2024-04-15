Денисенко (Котенко) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.10.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1866 ст.
Отец: Котенко Иван Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L767-X?i=25&cc=3511744
Крещение
10.10.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-X?i=601&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно