Буркина Улита Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смерти21.05.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Буркин Родион Прокофьевич
Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Возможно Тутаева (Буркина) Марина (возможно Марфа) Прокофьевна (Прокопьевна)
Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Буркина Авдотья Прокофьевна
Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Буркин Матвей Прокофьевич
Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович
По ревизской сказке Василий
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Буркин Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Буркина Акулина Прокофьевна
Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович
Смерть
21.05.1858 ст.
59 лет, от старческого изнурения