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Буркина Улита Трофимовна

Место рождения

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

21.05.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркин Прокофий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Буркин Родион Прокофьевич

Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Возможно Тутаева (Буркина) Марина (возможно Марфа) Прокофьевна (Прокопьевна)

Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Буркина Авдотья Прокофьевна

Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Буркин Матвей Прокофьевич

Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
По ревизской сказке Василий
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Буркин Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Буркина Акулина Прокофьевна

Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Буркин Борис Прокофьевич

Отец ребёнка: Буркин Прокофий Антонович

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.05.1858 ст.
Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
59 лет, от старческого изнурения

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