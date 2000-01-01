Корсакова (Голицына-Головкина) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Голицына-Головкина) Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погуляева Елена Семёновна

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловкина Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Семён Николаевич

Смерть
Неизвестно
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