Голицына-Головкина (Сикар) Елена Христофоровна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына-Головкина (Сикар) Елена Христофоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1862

умерла Неизвестно

Супруги
Голицын-Головкин Евгений Юрьевич15.09.1845 г.р.
Дети
Сицинская (Голицына-Головкина) Наталья Евгеньевна02.05.1883 г.р.
Строганова (Голицына-Головкина) Екатерина Евгеньевна25.03.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1882

Муж: Голицын-Головкин Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
02.05.1883

Дочь: Сицинская (Голицына-Головкина) Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Голицын-Головкин Евгений Юрьевич

Константинов, Сумська область

Рождение ребёнка
25.03.1885

Дочь: Строганова (Голицына-Головкина) Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Голицын-Головкин Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: Ярошевич (Голицына-Головкина) Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Голицын-Головкин Евгений Юрьевич

Константинов, Сумська область

Смерть
Неизвестно

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