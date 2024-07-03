Голицына-Головкина (Сикар) Елена Христофоровна
женский, родилась 1862
умерла Неизвестно
Супруги
Голицын-Головкин Евгений Юрьевич15.09.1845 г.р.
Дети
Сицинская (Голицына-Головкина) Наталья Евгеньевна02.05.1883 г.р.
Строганова (Голицына-Головкина) Екатерина Евгеньевна25.03.1885 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1882
Рождение ребёнка
02.05.1883
Дочь: Сицинская (Голицына-Головкина) Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Голицын-Головкин Евгений Юрьевич
Константинов, Сумська область
Рождение ребёнка
25.03.1885
Дочь: Строганова (Голицына-Головкина) Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Голицын-Головкин Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: Ярошевич (Голицына-Головкина) Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Голицын-Головкин Евгений Юрьевич
Константинов, Сумська область
Смерть
Неизвестно