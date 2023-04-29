Богданов Гарифулла Латыпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Гарифулла Латыпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Латып

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиля

Мать ребёнка: Кэмпрэ эби

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кэмпрэ эби

Смерть
Неизвестно
После войны жил где-то на юге там встретил женщину (имя неизвестно, называли ее Кэмпрэ эби) родилась у них дочка Рахиля. Когда жена умерла вернулся на родину с дочерью и жил в начале с дочерью и зятем... Показать все
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