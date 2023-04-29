Богданов Гарифулла Латыпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Латып
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиля
Мать ребёнка: Кэмпрэ эби
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кэмпрэ эби
Смерть
Неизвестно
После войны жил где-то на юге там встретил женщину (имя неизвестно, называли ее Кэмпрэ эби) родилась у них дочка Рахиля. Когда жена умерла вернулся на родину с дочерью и жил в начале с дочерью и зятем... Показать все