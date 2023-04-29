Богданов Латып
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Богданов Саитгарай Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Гарифулла Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Мухамматжан Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Салимжан Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Салимгарай Латыпович
Смерть
Неизвестно