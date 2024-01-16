Шамов (Он Же Бушмелев) Мартемьян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамов (Он Же Бушмелев) Мартемьян Андреевич

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово

Дата рождения

1851

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Шамов Андрей

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Черезова Гликерия (Лукерья) Мартемьяновна

Мать ребёнка: Шамова 3-Я Жена Елена Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамова 3-Я Жена Елена Ивановна

Смерть
До 1897
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