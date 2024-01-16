Шамов (Он Же Бушмелев) Мартемьян Андреевич
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Дата рождения1851
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Шамов Андрей
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Черезова Гликерия (Лукерья) Мартемьяновна
Мать ребёнка: Шамова 3-Я Жена Елена Ивановна
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897