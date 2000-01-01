Морожникова (Измайлова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морожникова (Измайлова) Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Измайлов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Деева Конкордия Матвеевна

Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич

Рождение ребёнка
26.04.1893

Сын: Морожников Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Матвеевна

Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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