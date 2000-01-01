Морожникова (Измайлова) Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Измайлов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Деева Конкордия Матвеевна
Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.04.1893
Сын: Морожников Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Матвеевна
Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морожников Матвей Леонтьевич
Смерть
Неизвестно