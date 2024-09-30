Тикка (Нокелайнен) Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка (Нокелайнен) Екатерина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1880

Муж: Тикка Андрей Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1883

Дочь: Раппу (Тикка) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.01.1888

Сын: Тикка Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.01.1894

Дочь: (Тикка) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.12.1896

Сын: Тикка Адам Андреевич

Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Тикка Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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