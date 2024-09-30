Тикка (Нокелайнен) Екатерина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1880
Рождение ребёнка
20.08.1883
Дочь: Раппу (Тикка) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1888
Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1894
Дочь: (Тикка) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1896
Сын: Тикка Адам Андреевич
Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1904
Отец ребёнка: Тикка Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно