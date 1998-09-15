Малев Владимир Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малев Олег
Мать: Шмидт Таисия
Рождение ребёнка
02.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пастушкова Ольга Юрьевна
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
15.09.1998