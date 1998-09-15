Малев Владимир Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малев Владимир Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малев Олег

Мать: Шмидт Таисия

Рождение ребёнка
02.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастушкова Ольга Юрьевна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
15.09.1998

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