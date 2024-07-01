Фоминцова (Рышкова) Степанида Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминцова (Рышкова) Степанида Евдокимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Рышков Евдоким Потапович

Мать: Рышкова Парасковья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 99л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминцов Степан Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-87л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фоминцов Александр Степанович

Отец ребёнка: Фоминцов Степан Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-86об
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Фоминцева) Анна Степановна

Отец ребёнка: Фоминцов Степан Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-87л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Фоминцов Семен Степанович

Отец ребёнка: Фоминцов Степан Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-86об
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Фоминцева) Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Фоминцов Степан Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-87л
Смерть
Неизвестно

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