Фоминцова (Рышкова) Степанида Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Рышков Евдоким Потапович
Мать: Рышкова Парасковья
ГАСО, рев1834, 99л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-87л
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фоминцов Александр Степанович
Отец ребёнка: Фоминцов Степан Ефимович
ГАСО, 179-1-213-86об
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Фоминцева) Анна Степановна
Отец ребёнка: Фоминцов Степан Ефимович
ГАСО, 179-1-213-87л
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фоминцов Семен Степанович
Отец ребёнка: Фоминцов Степан Ефимович
ГАСО, 179-1-213-86об
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Фоминцева) Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Фоминцов Степан Ефимович
ГАСО, 179-1-213-87л
Смерть
Неизвестно