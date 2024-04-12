(Клепикова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1901 ст.
Дата смерти15.06.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1901 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.71-72 (Рождение №-65ж)
Крещение
08.11.1901 ст.
Крёстный отец: Ефим Дмитриевич - крестьянин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Анастасия Никоновна - крестьянская девица из д.Бол.Горка
Смерть
15.06.1902 ст.
Младенец в 7 мес. (от слабости рождения)
Похороны
17.06.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.147-148 (Умершие №-16ж)