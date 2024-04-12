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(Клепикова) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.11.1901 ст.

Дата смерти

15.06.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1901 ст.

Отец: Клепиков-Тюрин Фёдор Павлович

Мать: Клепикова Матрёна Александровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.71-72 (Рождение №-65ж)
Крещение
08.11.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Ефим Дмитриевич - крестьянин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Анастасия Никоновна - крестьянская девица из д.Бол.Горка
Смерть
15.06.1902 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 7 мес. (от слабости рождения)
Похороны
17.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.147-148 (Умершие №-16ж)
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