Клепикова (-) Матрёна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (-) Матрёна Александровна

Место рождения

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: - Александр Дмитриевич

Мать: не указана

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Муж: Клепиков-Тюрин Фёдор Павлович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.11.1901 ст.

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Клепиков-Тюрин Фёдор Павлович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.71-72 (Рождение №-65ж)
Рождение ребёнка
05.09.1905 ст.

Сын: Клепиков Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Клепиков-Тюрин Фёдор Павлович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.29-30 (Рождение №-71м)
Смерть
После 1906 ст.
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