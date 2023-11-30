Клепикова (-) Матрёна Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: - Александр Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.11.1901 ст.
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Клепиков-Тюрин Фёдор Павлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.71-72 (Рождение №-65ж)
Рождение ребёнка
05.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Клепиков-Тюрин Фёдор Павлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.29-30 (Рождение №-71м)
Смерть
После 1906 ст.