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Чарыков Фома Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чарыков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарыкова Дарья Кузьмина-2

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Чарыков Савватий Фомин

Мать ребёнка: Чарыкова Дарья Кузьмина-2

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Чарыков Акиндин (Акудин) Фомин

Мать ребёнка: Чарыкова Дарья Кузьмина-2

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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