Чарыков Фома Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чарыков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820 ст.
Мать ребёнка: Чарыкова Дарья Кузьмина-2
Рождение ребёнка
1823
Сын: Чарыков Акиндин (Акудин) Фомин
Мать ребёнка: Чарыкова Дарья Кузьмина-2
Смерть
Неизвестно