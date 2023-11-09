Щапова (Хавская) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евреинова (Заболоцкая) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Заболоцкий Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболоцкий Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Заболоцкий Дмитрий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1881
Дочь: (Заболоцкая) Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Заболоцкий Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
06.07.1888
Дочь: (Заболоцкая) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Заболоцкий Дмитрий Александрович
Бракосочетание
24.10.1888