Щапова (Хавская) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩапова (Хавская) Зинаида Петровна

Щапова (Хавская) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1851

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1851

Отец: Хавский Пётр Васильевич

Мать: Хавская (Иванова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евреинова (Заболоцкая) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Заболоцкий Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболоцкий Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Заболоцкий Дмитрий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1881

Дочь: (Заболоцкая) Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Заболоцкий Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1888

Дочь: (Заболоцкая) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Заболоцкий Дмитрий Александрович

Бракосочетание
24.10.1888

Муж: Заболоцкий Дмитрий Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.