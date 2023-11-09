Хавская (Иванова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавская (Иванова) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Иванов Михаил Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1844

Муж: Хавский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1847

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
16.08.1848

Дочь: Софья Петровна

Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1850

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1851

Дочь: Щапова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
16.09.1854

Дочь: Щапова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1856

Сын: Хавский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1899
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