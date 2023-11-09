Хавская (Иванова) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1899
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Иванов Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1844
Рождение ребёнка
21.02.1847
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1848
Дочь: Софья Петровна
Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1850
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1851
Дочь: Щапова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1854
Дочь: Щапова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1856
Отец ребёнка: Хавский Пётр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1899