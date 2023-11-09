Заболоцкий Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евреинова (Заболоцкая) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболоцкий Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1881
Дочь: (Заболоцкая) Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1888
Дочь: (Заболоцкая) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна
Бракосочетание
24.10.1888