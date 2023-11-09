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Заболоцкий Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: Заболоцкая (NN) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евреинова (Заболоцкая) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболоцкий Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1881

Дочь: (Заболоцкая) Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
06.07.1888

Дочь: (Заболоцкая) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна

Бракосочетание
24.10.1888

Жена: Щапова (Хавская) Зинаида Петровна

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