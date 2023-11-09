Заболоцкая (NN) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкая (NN) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1844 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Заболоцкий Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

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