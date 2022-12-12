Мамаева (?) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Иван Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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