Мамаева (?) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Ильич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Иван Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816