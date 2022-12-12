Мамаев Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения23.03.1785 ст.
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1785 ст.
Отец: Мамаев Илья Лазарев
Мать: Мамаева Дарья Ивановна
1785г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805