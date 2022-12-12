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Мамаев Иван Ильич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.03.1785 ст.

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1785 ст.

Отец: Мамаев Илья Лазарев

Мать: Мамаева Дарья Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1785г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Константиновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Константиновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Анна Константиновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
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