Пауткина (Куклина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина (Куклина) Анна Николаевна

Место рождения

Фокино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Куклин Николай Феоктистович

Мать: не указана

Фокино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пауткина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пауткина Римма Дмитриевна

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пауткина Роня Дмитриевна

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пауткина Августа Дмитриевна

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пауткин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Пауткина Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Дмитрий Сергеевич

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