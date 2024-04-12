Пауткина (Куклина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1874
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Куклин Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пауткина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пауткина Римма Дмитриевна
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пауткина Роня Дмитриевна
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пауткина Августа Дмитриевна
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Пауткина Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно