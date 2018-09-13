Иванов-Клементьев Феодор Осипович-Иосифович 13.09.1811 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов-Клементьев Феодор Осипович-Иосифович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.09.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1775 г.р.

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1811 ст.

Отец: Клементьев (Иванов) Осип(Иосиф) Иванович

Мать: (Исидорова) Татьяна Сидоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1829 ст.

Жена: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1829 ст.

Жена: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1834 ст.

Сын: Иванов-Клементьев (Осипов-Иосифов) Иоанн (Иван) Феодорович

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1835 ст.

Дочь: Иванова-Клементьева (Иосифова) Пераскева Феодоровна

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1837 ст.

Дочь: Иванова-Клементьева (Осипова) Евдокия Феодоровна

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1838 ст.

Сын: Иванов-Клементьев (Осипов-Иосифов) Никита Феодорович

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1841 ст.

Дочь: Иванова-Клементьева (Осипова) Матрона Феодоровна

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1843 ст.

Дочь: Иванова-Клементьева (Иосифова-Осипова) Анастасия Феодоровна

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1847 ст.

Сын: Иванов-Клементьев (Осипов-Иосифов) Афанасий Феодорович

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1848 ст.

Дочь: Иванова-Клементьева (Иосифова-Осипова) Наталья Феодоровна

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1852 ст.

Дочь: Иванова-Клементьева (Иосифрва-Осипова) Анна Феодоровна

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1852 ст.

Сын: Иванов-Клементьев (Иосифов-Осипов) Симеон Феодорович

Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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