Иванов-Клементьев Феодор Осипович-Иосифович
Место рождения
Дата рождения13.09.1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Жена: не указана
Сын: Иванов-Клементьев (Осипов-Иосифов) Иоанн (Иван) Феодорович
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Дочь: Иванова-Клементьева (Иосифова) Пераскева Феодоровна
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Дочь: Иванова-Клементьева (Осипова) Евдокия Феодоровна
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Сын: Иванов-Клементьев (Осипов-Иосифов) Никита Феодорович
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Дочь: Иванова-Клементьева (Осипова) Матрона Феодоровна
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Дочь: Иванова-Клементьева (Иосифова-Осипова) Анастасия Феодоровна
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Сын: Иванов-Клементьев (Осипов-Иосифов) Афанасий Феодорович
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Дочь: Иванова-Клементьева (Иосифова-Осипова) Наталья Феодоровна
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Дочь: Иванова-Клементьева (Иосифрва-Осипова) Анна Феодоровна
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна
Сын: Иванов-Клементьев (Иосифов-Осипов) Симеон Феодорович
Мать ребёнка: Федорова (Сергеева) Анна Васильевна