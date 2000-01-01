Курочкина Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Акилина Кузьминична
Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Агриппина Кузьминична
Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович
Работа или профессия
Неизвестно