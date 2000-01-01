Курочкина Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Елена Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Курочкин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Курочкин Кирилл Кузьмич

Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Акилина Кузьминична

Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Никифор Кузьмич

Отец ребёнка: Курочкин Кузьма Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
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