Курочкин Кузьма Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курочкин Семен Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Акилина Кузьминична
Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Агриппина Кузьминична
Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Ильинское Нолинского у. в 1798 г.