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Курочкин Кузьма Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курочкин Семен Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Курочкин Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Курочкин Кирилл Кузьмич

Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Акилина Кузьминична

Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Агриппина Кузьминична

Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Никифор Кузьмич

Мать ребёнка: Курочкина Елена Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Ильинское Нолинского у. в 1798 г.
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