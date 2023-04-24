Гавриил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1866
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
01.04.1866
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Смерть
Неизвестно