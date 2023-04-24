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Гавриил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1866

Сын: Лукичев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
01.04.1866

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Смерть
Неизвестно

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