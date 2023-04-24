Агафья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1866
Отец ребёнка: Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1866
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Васильевич
Смерть
Неизвестно