Агафья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Михайлова

Агафья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1866

Сын: Лукичев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1866

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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