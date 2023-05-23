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Шаргаев Иван Андросович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шаргаев Андриан Стефанович

Мать: Шаргаева Агафья Михайловна

Бракосочетание
14.01.1891 ст.

Жена: Шаргаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1891 ст.

Дочь: Воронина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шаргаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1906

Сын: Шаргаев Петр Иванович

Мать ребёнка: Шаргаева Евдокия Ивановна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаргаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Шаргаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаргаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шаргаева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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