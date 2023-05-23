Шаргаев Иван Андросович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
14.01.1891 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1891 ст.
Дочь: Воронина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шаргаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1906
Мать ребёнка: Шаргаева Евдокия Ивановна
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шаргаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Шаргаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаргаева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно