Шаргаева (Ефремова) Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаргаева (Ефремова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Место рождения

Хардино, Китовская волость, Сергачский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Хардино, Китовская волость, Сергачский уезд
Бракосочетание
14.01.1891 ст.

Муж: Шаргаев Иван Андросович

Рождение ребёнка
24.10.1891 ст.

Дочь: Воронина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шаргаев Иван Андросович

Рождение ребёнка
28.12.1906

Сын: Шаргаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Шаргаев Иван Андросович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаргаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Шаргаев Иван Андросович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаргаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шаргаев Иван Андросович

Смерть
Неизвестно
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