Шаргаева (Ефремова) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
14.01.1891 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1891 ст.
Дочь: Воронина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шаргаев Иван Андросович
Рождение ребёнка
28.12.1906
Отец ребёнка: Шаргаев Иван Андросович
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шаргаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Шаргаев Иван Андросович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаргаев Иван Андросович
Смерть
Неизвестно