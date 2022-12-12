Гранстрем (Яковлева) Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранстрем (Яковлева) Людмила Борисовна

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Место рождения

Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1939

Отец: Яковлев Борис Иванович

Мать: Яковлева Мария Васильевна

Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1969

Сын: Гранстрем Олег Константинович

Отец ребёнка: Гранстрем Константин Олегович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1969

Сын: Гранстрем Олег Констрантинович

Отец ребёнка: Гранстрем Константин Олегович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранстрем Константин Олегович

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