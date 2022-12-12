Гранстрем (Яковлева) Людмила Борисовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1939
Отец: Яковлев Борис Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1969
Сын: Гранстрем Олег Константинович
Отец ребёнка: Гранстрем Константин Олегович
Рождение ребёнка
20.03.1969
Сын: Гранстрем Олег Констрантинович
Отец ребёнка: Гранстрем Константин Олегович
Бракосочетание
Неизвестно