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Яковлева (Шилова) Мария Васильевна

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Место рождения

Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.05.1918

Дата смерти

25.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1918

Отец: Шилов Василий Максимович

Мать: Шилова ? ?

Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1939

Дочь: Гранстрем Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Яковлев Борис Иванович

Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1947

Сын: Яковлев Евгений Борисович

Отец ребёнка: Яковлев Борис Иванович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Евгений Борисович

Отец ребёнка: Яковлев Борис Иванович

Смерть
25.01.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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