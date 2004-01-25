Яковлева (Шилова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1918
Дата смерти25.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1918
Отец: Шилов Василий Максимович
Мать: Шилова ? ?
Рождение ребёнка
03.11.1939
Дочь: Гранстрем Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Яковлев Борис Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1947
Сын: Яковлев Евгений Борисович
Отец ребёнка: Яковлев Борис Иванович
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Евгений Борисович
Отец ребёнка: Яковлев Борис Иванович
Смерть
25.01.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния