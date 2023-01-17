Шилов Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шилов Максим ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1918
Дочь: Яковлева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шилова ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Шилова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Шилова ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова ? ?
Смерть
1956