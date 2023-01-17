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Шилов Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шилов Максим ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1918

Дочь: Яковлева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шилова ? ?

Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Шилова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Шилова ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова ? ?

Смерть
1956
Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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