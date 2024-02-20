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Донецкая Наталья Давыдовна

Место рождения

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
19.12.1871

Сын: Донецкий Петр Константинович

Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1870 г. зап.№ 169.
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Корсунова Агафья Константиновна

Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1882

Сын: Донецкий Егор Константинович

Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Донецкий Спиридон Константинович

Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. / запись о смерти № 125 /лист № 139 , Ф - 331-1-46 Архив г.Усть -Лабинска
Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Донецкий Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г.лист № 63,зап.№ 199,Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донецкий Георгий Константинович

Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
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