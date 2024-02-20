Донецкая Наталья Давыдовна
Место рожденияРоссия Кубанская обл.ст.Ладожская
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
19.12.1871
Сын: Донецкий Петр Константинович
Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1870 г. зап.№ 169.
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Корсунова Агафья Константиновна
Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1882
Сын: Донецкий Егор Константинович
Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Донецкий Спиридон Константинович
Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. / запись о смерти № 125 /лист № 139 , Ф - 331-1-46 Архив г.Усть -Лабинска
Рождение ребёнка
25.10.1891
Сын: Донецкий Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г.лист № 63,зап.№ 199,Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донецкий Георгий Константинович
Отец ребёнка: Донецкий Константин Федорович
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская