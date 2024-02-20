Донецкий Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонецкий Петр Константинович

Донецкий Петр Константинович

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская

Дата рождения

19.12.1871

Дата смерти

14.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1871

Отец: Донецкий Константин Федорович

Мать: Донецкая Наталья Давыдовна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1870 г. зап.№ 169.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Донецкий Иван Петрович

Мать ребёнка: ?

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Болгов
Рождение ребёнка
1900

Сын: Донецкий Василий Петрович

Мать ребёнка: ?

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
14.03.1922
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Болезнь | Ф - 331-1-169 , м/к 1922г. Госархив г.Усть-Лабинска
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close