Донецкий Петр Константинович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Дата рождения19.12.1871
Дата смерти14.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1871
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1870 г. зап.№ 169.
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: ?
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Болгов
Рождение ребёнка
1900
Сын: Донецкий Василий Петрович
Мать ребёнка: ?
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
14.03.1922
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Болезнь | Ф - 331-1-169 , м/к 1922г. Госархив г.Усть-Лабинска
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская