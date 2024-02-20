Донецкий Егор Константинович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1902
Сын: Донецкий Алексей Егорович
Мать ребёнка: ?
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1904
Сын: Донецкий Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: ?
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно