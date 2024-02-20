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Донецкий Егор Константинович

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Донецкий Константин Федорович

Мать: Донецкая Наталья Давыдовна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1902

Сын: Донецкий Алексей Егорович

Мать ребёнка: ?

Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1904

Сын: Донецкий Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: ?

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно
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