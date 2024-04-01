Востров Данила Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востров Данила Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востров Тимофей Отст. Д. Кривооозерной

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1776

Сын: Востров Яков Данилов

Мать ребёнка: Вострова Ирина Ларионова

Рождение ребёнка
Около ?.08.1785

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Вострова Ирина Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострова Ирина Ларионова

Смерть
Неизвестно
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