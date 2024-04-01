Востров Данила Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Востров Тимофей Отст. Д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
17.12.1776
Сын: Востров Яков Данилов
Мать ребёнка: Вострова Ирина Ларионова
Рождение ребёнка
Около ?.08.1785
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Вострова Ирина Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострова Ирина Ларионова
Смерть
Неизвестно