Востров Тимофей Отст. Д. Кривооозерной — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостров Тимофей Отст. Д. Кривооозерной

Востров Тимофей Отст. Д. Кривооозерной

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востров Данила Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедрина (Вострова) Анна Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востров Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.