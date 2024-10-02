Велентей (Остапец) Феодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Остапец) Феодора Васильевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

14.09.1878 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1878 ст.

Отец: Остапец Василий Иванович

Мать: Остапец (Сокол) Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
30.04.1897 ст.

Муж: Синюта Климентий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1899 ст.

Дочь: Синюта Евфросинья Климентьевна

Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.

Дочь: Синюта Параскева Климентьевна

Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.

Сын: Синюта Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Синюта Елеферий Климентьевич

Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.

Дочь: Синюта Харитина Климентьевна

Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
05.10.1912 ст.

Муж: Велентей Никита Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1912

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