Велентей (Остапец) Феодора Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1878 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1878 ст.
Бракосочетание
30.04.1897 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1899 ст.
Дочь: Синюта Евфросинья Климентьевна
Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.
Дочь: Синюта Параскева Климентьевна
Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович
Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Синюта Елеферий Климентьевич
Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.
Дочь: Синюта Харитина Климентьевна
Отец ребёнка: Синюта Климентий Семёнович
Бракосочетание
05.10.1912 ст.
Смерть
После 1912