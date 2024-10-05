Остапец Василий Иванович
Место рожденияДорогинка
Дата рождения07.03.1852 ст.
Дата смертиПосле 1887
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1852 ст.
Отец: Остапец Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапец Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
19.09.1876 ст.
Сын: Остапец Кондратий Васильевич
Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
14.09.1878 ст.
Дочь: Велентей (Остапец) Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
10.02.1887 ст.
Сын: Остапец Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
11.06.1889 ст.
Дочь: Остапец Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна
Смерть
После 1887