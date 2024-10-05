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Остапец Василий Иванович

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Место рождения

Дорогинка

Дата рождения

07.03.1852 ст.

Дата смерти

После 1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1852 ст.

Отец: Остапец Иван Игнатьевич

Мать: Остапец Ирина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапец (Сокол) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапец Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1876 ст.

Сын: Остапец Кондратий Васильевич

Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1878 ст.

Дочь: Велентей (Остапец) Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1887 ст.

Сын: Остапец Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1889 ст.

Дочь: Остапец Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Остапец (Сокол) Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1887

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