Рехлова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Рехлов Владимир (Володя?)
Отец ребёнка: Рехлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
06.05.1925
Отец ребёнка: Рехлов Федор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рехлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рехлова Валентина
Отец ребёнка: Рехлов Федор Никитич
Смерть
Неизвестно