(Гвоздевская) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гвоздевский Платон
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гвоздевский Трофим
Отец ребёнка: Гвоздевский Платон
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гвоздевский Семён
Отец ребёнка: Гвоздевский Платон
Смерть
Неизвестно