Гвоздевский Платон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Гвоздевский Иван
Мать: Федора
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гвоздевский Трофим
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гвоздевский Семён
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно