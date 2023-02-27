Гвоздевский Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздевский Платон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гвоздевский Иван

Мать: Федора

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гвоздевский Трофим

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гвоздевский Семён

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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