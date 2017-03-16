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Якшамкина Любовь Алексеевна

Место рождения

Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

27.12.1936

Дата смерти

16.03.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшамкин Федор Никитич

Рождение ребёнка
22.12.1959

Сын: Якшамкин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Якшамкин Федор Никитич

Рождение ребёнка
26.07.1961

Сын: Якшамкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Якшамкин Федор Никитич

Смерть
16.03.2017
Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

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