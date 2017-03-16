Якшамкина Любовь Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1936
Дата смерти16.03.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1959
Сын: Якшамкин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Якшамкин Федор Никитич
Рождение ребёнка
26.07.1961
Сын: Якшамкин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Якшамкин Федор Никитич
Смерть
16.03.2017