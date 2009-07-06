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Якшамкин Федор Никитич

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

13.08.1934

Дата смерти

06.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1934

Отец: Якшамкин Никита Сергеевич

Мать: Якшамкина (Щербакова) Пелагея Петровна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшамкина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
22.12.1959

Сын: Якшамкин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Якшамкина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.1961

Сын: Якшамкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Якшамкина Любовь Алексеевна

Смерть
06.07.2009
Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

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