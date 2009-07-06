Якшамкин Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения13.08.1934
Дата смерти06.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1959
Сын: Якшамкин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Якшамкина Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
26.07.1961
Сын: Якшамкин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Якшамкина Любовь Алексеевна
Смерть
06.07.2009
Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия