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Калинин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: Ершова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Калинина Ганя (Агафья)

д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Калинина Ганя (Агафья)

д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Калинина Ганя (Агафья)

д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Николай

Мать ребёнка: Калинина Ганя (Агафья)

д.Волчицкое, Псковская обл.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новоржев
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