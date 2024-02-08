Калинина Ганя (Агафья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Ганя (Агафья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: Ершова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван

д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Калинин Иван

д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Калинин Иван

д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Николай

Отец ребёнка: Калинин Иван

д.Волчицкое, Псковская обл.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новоржев
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