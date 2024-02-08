Калинина Ганя (Агафья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1918
Дочь: Ершова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван
д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Калинин Иван
д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Калинин Иван
д.Волчицкое, Псковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Николай
Отец ребёнка: Калинин Иван
д.Волчицкое, Псковская обл.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новоржев