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Mardik (Thalfeldt) Rosalie Emilie

Место рождения

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

03.06.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
07.05.1922

Муж: Mardik Andrus

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
05.06.1922

Сын: Mardik Arnold

Отец ребёнка: Mardik Andrus

Рождение ребёнка
22.11.1924

Дочь: Mardik Heljo Elfriide

Отец ребёнка: Mardik Andrus

Смерть
Неизвестно

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