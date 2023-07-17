Mardik (Thalfeldt) Rosalie Emilie
Место рождения
Дата рождения03.06.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1922
Муж: Mardik Andrus
Рождение ребёнка
05.06.1922
Сын: Mardik Arnold
Отец ребёнка: Mardik Andrus
Рождение ребёнка
22.11.1924
Дочь: Mardik Heljo Elfriide
Отец ребёнка: Mardik Andrus
Смерть
Неизвестно