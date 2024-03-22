Хохлов Роман Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Хохлов Игнат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ксения Романовна
Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мавра Романовна
Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Мария Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764