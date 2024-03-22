Хохлов Роман Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлов Роман Игнатьевич

Хохлов Роман Игнатьевич

Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Хохлов Игнат Афанасьевич

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Хохлов Иван Романович

Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ксения Романовна

Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Хохлов Василий Романович

Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мавра Романовна

Мать ребёнка: Хохлова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Мария Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close